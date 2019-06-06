"Пионер-М" вложит более 4 млрд рублей в строительство офисно-делового центра в Подмосковье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Инвестиции в создание офисно-делового центра Rublevо Business Park в Одинцовском округе превысят 4 млрд рублей, соглашение о реализации проекта подписали в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО "Пионер-М" Руслан Джамалудинов рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Rublevо Business Park планируется разместить в Одинцовском округе, площадь центра составит 104 тыс. кв. м. Объем инвестиций - 4,2 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию офисно-деловой центр планируется в 2021 год. Он позволит создать в муниципалитете порядка 5 тыс. рабочих мест.

Компания ООО "Пионер-М" специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.