Долги рабочим обанкротившегося "Радиоприбора" планируют погасить в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Долги по зарплате работникам обанкротившегося оборонного предприятия "Радиоприбор" во Владивостоке планируется погасить в июне. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Разработана дорожная карта. <...> Сумма [долга] значительно уменьшилась за счет того, что оттуда выбывают так называемые золотые парашюты руководящего звена. <...> Думаю, что в июне мы должны закончить эту работу [по ликвидации задолженности по зарплате]", - сказал Кожемяко.

Губернатор уточнил, что речь идет о рабочих завода, а не менеджерах и руководящем составе, обеспеченных "золотыми парашютами".

Долги по зарплате "Радиоприбора" по состоянию на март 2019 года составляли более 80% в общем объеме задолженности Приморского края. На тот момент она составляла 302,2 млн рублей.

Трудная финансовая ситуация на "Радиоприборе" возникла в конце 2014 года. В 2016 году власти направили из краевого бюджета 178 млн рублей на частичное погашение долгов перед работниками завода. В 2018 году за счет реализации имущества им было выплачено и погашено НДФЛ на сумму около 100 млн рублей.

ОАО "Радиоприбор" являлось одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке, но с 2016 года его деятельность прекращена. В конце июля 2018 года суд приговорил бывшего директора предприятия Михаила Харченко к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты сотрудникам.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.