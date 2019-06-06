САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Аэропортовый холдинг "Новапорт" планирует завершить реконструкцию аэропорта Самарканда до весны 2022 года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019 совладелец "Новапорта" Роман Троценко.

"Там есть сроки (реализации проектов модернизации трех аэропортов в Узбекистане - прим. ТАСС), - сказал он. - По Самарканду у нас весна 2022 года - проведение саммита ШОС, к этому времени самаркандский аэропорт должен быть реструктурирован полностью".

В конце мая правительство Узбекистана и "Новапорт" подписали соглашение о реализации инвестпроекта модернизации и развития аэропортов Самарканд, Наманган, Ургенч.

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортами в Новосибирске, Минеральных водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахане, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и в Ставрополе.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.