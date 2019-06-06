Средняя цена ОСАГО за январь - май снизилась на 5,6%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Средняя цена ОСАГО за январь - май 2019 года снизилась на 5,6%, до 5 377 рублей, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

"На сегодняшний момент, по тем данным, которые есть, общий итог у нас 5,6% снижение средней премии по РФ. Мы считаем, задача, которую реализовывало правительство, Банк России и страховщики, чтобы тариф был индивидуальным и правильным, она наверно реализуется больше, чем хотели. Наши ожидания были, что тариф не изменится, не вырастет", - сказал он.

В пресс-службе РСА отметили, что для легковых автомобилей физических лиц средняя цена полиса ОСАГО за январь - май 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%, до 5 370 рублей, а для легковых автомобилей юридических лиц - на 13,5%, до 7 018 рублей. Для грузовых автомобилей средняя цена снизилась на 11,2%, до 6 965 рублей, для мотоциклов и мотороллеров - на 18,6%, до 917 рублей, для тракторов - на 12,5%, до 1129 рублей.

При этом для тех типов транспортных средств, убыточность обязательного автогражданского страхования для которых выше, средняя цена ОСАГО, напротив, выросла. Так, средняя цена полиса для такси выросла на 7,1%, до 17 421 рубля, на 12,3%, до 14 503 рубля - для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, на 6,9%, до 9 803 рубля - для троллейбусов и на 5,5%, до 5 652 рубля - для трамваев.

Средняя цена ОСАГО снижается после расширения коридора базовых ставок тарифа: с 9 января 2019 года коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вверх и вниз: диапазон базовых ставок вместо 3 432 - 4 118 рублей составил 2 746 - 4 942 рублей.