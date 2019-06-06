"Новапорт" ведет переговоры о покупке доли в аэропортах Казахстана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Аэропортовый холдинг "Новапорт" ведет переговоры о приобретении доли в аэропортах Казахстана, сообщил журналистам совладелец "Новапорта" Роман Троценко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Ведем переговоры сейчас по Актобе, для нас это важная точка присутствия. Ждем решения казахского правительства в отношении Астаны, аэропорта Нур-Султана, но, видимо, решение будет в следующем году", - сказал Троценко.

По его словам, холдинг интересуется аэропортовыми активами еще в нескольких странах: "Нам нравится Киргизия, Казахстан, Узбекистан, нравится СНГ. Мы хотим усиливаться на территории СНГ".

По его словам, параметры сделок будут обсуждаться

В конце мая правительство Узбекистана и "Новапорт" подписали соглашение о реализации инвестпроекта модернизации и развития аэропортов Самарканд, Наманган, Ургенч.

О компании

"Новапорт" - российская региональная аэропортовая сеть, управляющая аэропортамив Новосибирске, Минеральных водах, Калининграде, Тюмени, Челябинске, Перми, Волгограде, Астрахане, Мурманске, Томске, Барнауле, Кемерово, Чите, Улан-Удэ, Владикавказе и в Ставрополе.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.