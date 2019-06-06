Табачная отрасль заявила о готовности всех производственных площадок к маркировке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Крупнейшие производители сигарет в России - JTI, "Филип Моррис Интернэшнл", "БАТ Россия", "Империал Тобакко" - заявили о готовности к промышленному выпуску маркированной табачной продукции на всех производственных площадках с 1 июля. Соответствующую декларацию компании подписали c оператором системы маркировки Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Все фабрики компаний, находящиеся на территории России, оснащены необходимым оборудованием и программным обеспечением, и готовы к промышленному выпуску маркированной продукции с 1 июля", - заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, добавив, что благодаря активной позиции табачных компаний эксперимент вышел на промышленную стадию раньше запланированных сроков.

Представители табачных компаний отметили, что разработанная система цифровой маркировки учитывает специфику табачного производства. В частности, вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Сергей Головко заявил, что внедрение не повлекло за собой необходимости в массивных инвестициях или в кардинальной перестройке производственных линий. "Мы также уверены, что благодаря этой системе станет невозможным попадание в торговый оборот незаконной продукции, что соответствует интересам и потребителей, и государства, и производителей", - цитирует Головко пресс-служба ЦРПТ.

Его поддержал управляющий директор "БАТ Россия" Аттила Кундрак, подчеркнув возрастающую остроту проблемы нелегального рынка. "По данным исследовательской компании Kantar, в I квартале 2019 года доля нелегальной продукции составила 10,3%, за последние пять лет продажи нелегальных сигарет выросли в 10 раз. Для табачной отрасли цифровая маркировка - это возможность подтвердить подлинность и проследить движение легальных сигарет", - приводит его слова оператор.

"Филип Моррис", JTI, "БАТ Россия", "Империал Тобакко" занимают более 98% российского рынка. С 1 июля текущего года будет прекращен выпуск немаркированной табачной продукции, а с 1 июля 2020 года будет запрещен ее оборот в рознице.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.