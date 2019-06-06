Стандарты работы с большими данными в автотранспортной сфере сформируют в России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Национальная технологическая инициатива (НТИ) "Автонет" и Ассоциация больших данных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали меморандум о создании стандартов работы с большими данными в автотранспортной сфере. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы НТИ "Автонет".

"Стратегический документ направлен на развитие рынка больших данных и формирование отечественных отраслевых стандартов работы с большими данными в автотранспортной сфере", - отмечается в сообщении.

Соответствующий меморандум подписали президент НП "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы НТИ "Автонет" Александр Гурко и президент Ассоциации больших данных (АБД) Анна Серебряникова.

Кроме того, в рамках подписанного документа ГП "ГЛОНАСС" (разработчик национальной платформы "Автодата") будет предоставлять Ассоциации больших данных собираемую системой "Автодата" информацию. На основе этого будет сформирована "цифровая песочница" - среда для разработки и тестирования новых решений и алгоритмов в сфере больших данных. Сервис будет доступен всем участникам рынка.

"Одним из возможных сервисов платформы "Автодата" может стать общая "цифровая песочница" для бизнеса и технологических стартапов. На ее основе компании смогут апробировать свои решения с использованием больших данных автомобильного и транспортного секторов. Проводимые эксперименты дадут импульс развитию инновационным сервисам и поможет в формировании новых ниш бизнеса", - приводит пресс-службы слова Александра Гурко.

Наличие такой базы качественных данных является ключевым условием для развития продуктов с применением искусственного интеллекта.

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