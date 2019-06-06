Беглов: инфраструктурные проекты в Петербурге требуют 45,2 млрд рублей софинансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует к реализации 25 крупных инфраструктурных проектов на общую сумму 123,5 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, эти проекты потребуют федерального софинансирования в сумме 45,2 млрд рублей с учетом нового формата коммуникации с федеральным центром.

"Ведем переговоры о выделении федеральных средств на крупные инфраструктурные проекты. Особое внимание дорогам, новым магистралям. 25 проектов общей стоимостью 123,5 млрд рублей. Федеральное участие - 45,2 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, максимальное включение Петербурга в федеральные программы и национальные проекты необходимо для развития города, но для этого необходимо предоставлять конкретные качественные проекты и документы.

Беглов также отметил, что город получит поддержку от федерального центра на развитие социальной инфраструктуры. "Мы договорились о компенсации выпадающих доходов города, это порядка 13,5 млрд рублей. В этом году председатель правительства и президент поддержали выделение из резервного фонда правительства 10,6 млрд рублей, которые пойдут на строительство и выкуп помещений под социальные объекты: это 24 детских сада, четыре школы и 15 медицинских учреждений", - рассказал врио губернатора.