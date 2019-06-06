В Молдавии может появиться кабинет, продвигающий сбалансированную политику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. В Молдавии в ближайшие дни может быть сформировано правительство, которое будет продвигать сбалансированную политику сотрудничества между Западом и Востоком. Об этом написал на своей странице в Facebook президент страны Игорь Додон после выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Вкратце рассказал участникам Форума о национальных интересах Республики Молдова, о ее стратегических отношениях с Российской Федерацией и другими ведущими международными партнерами, о президентской стратегии продвижения сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом и т.д. Пояснил также, что в ближайшие дни в Молдове может быть создано парламентское большинство и новое правительство, в основу которых будет заложен широкий национальный консенсус с целью сохранения именно такого баланса во внешней политике", - отметил глава Молдавии. Он также сообщил, что в ходе выступления призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику страны и пригласил их на молдавско-российский экономический форум, который пройдет в сентябре в Кишиневе.

После парламентских выборов 24 февраля республика впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты уже три месяца не могут даже избрать председателя законодательного собрания и сформировать правительство. Додон ранее сообщал, что инициирует процедуру роспуска парламента после 10 июня, если депутаты не договорятся.

В 101-местный парламент Молдавии прошли три крупных формирования: поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), контролирующая правительство проевропейская Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и проевропейский блок Acum (26 мандатов).