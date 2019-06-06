Орловская область рассчитывает увеличить экспорт зерна за счет поставок на Ближний Восток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Орловская область намерена увеличивать экспорт зерна за счет поставок на Ближний Восток, в частности в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава региона Андрей Клычков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что регион поставляет злаковые культуры в 20 стран, среди которых Германия, Латвия, Казахстан, Израиль. По данным Центрального таможенного управления, объем экспорта зерна из региона в 2018 году составил около 300 тыс. т.

"Сейчас достаточно широкий перечень стран, куда мы поставляем [зерно], есть проблема в том, что часть орловского зерна уходит без привязки к региону, через торговые дома других регионов. На площадках форума запланированы встречи и с Катаром, и с Арабскими Эмиратами", - сказал Клычков, назвав также среди потенциальных партнеров и Индию.

Губернатор подчеркнул, что достичь показателя нацпроекта по росту экспорта в сфере зерновых невозможно за счет увеличения посевных площадей. В Орловской области незасеянными остаются около 19,85 тыс. га, что составляет 1% от обработанных земель. Поэтому аграрии региона будут использовать новые, более плодородные, сорта и удобрять пашни. В 2019 году ожидается урожай около 3,2 млн т, что соответствует показателям 2017 и 2018 годов.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.