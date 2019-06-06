Китай и страны ЕАЭС подписали соглашение об обмене таможенной информацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза и Китай подписали соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы стран. Подписание документа прошло в ходе ПМЭФ-2019.

Подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, первый вице-премьер - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, вице-премьер - министр Киргизии Жениш Разаков, первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, министр иностранных дел КНР Ван И.

Соглашение направлено на ускорение таможенных операций с товарами, ввозимыми через таможенные границы ЕАЭС и КНР, а также перевозимыми транзитом, на повышение эффективности в сфере управления рисками и совершенствование форм таможенного контроля, а также для снижения рисков ввоза на территорию ЕАЭС и КНР потенциально опасных, запрещенных и ограниченных к перемещению товаров.

ЕАЭС и КНР будут обмениваться в электронной форме информацией о товарах, перемещаемых через таможенные границы на автомобильном, железнодорожном, воздушном, водном транспорте и транспортных средствах международной перевозки.