"Ростелеком" стал первым IT-партнером Ленинградской области по проекту "Умный город"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ПАО "Ростелеком" стало первым партнером по современным IT-решениям в рамках программы "Умный город" в Ленинградской области. Соглашение было подписано между губернатором Александром Дрозденко и президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Мы вошли в число пилотных регионов, где будет реализована федеральная программа "Умный город". В Сосновом Бору и Гатчине планируется применение современных технологических разработок для создания комфортной городской среды, в том числе для управления транспортом, безопасности, ЖКХ, экологии, участия населения в обсуждении вопросов городского управления. В этой связи для нас важно сотрудничество с основателем национального центра компетенций проекта "Умный город" - ПАО "Ростелеком", - приводятся в сообщении слова губернатора Ленинградской области Дрозденко.

"Умный город" входит в национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации". Гатчина и Сосновый Бор - пилотные города в Ленинградской области при реализации этого проекта. Ранее сообщалось, что к числу дополнительных инициатив сверх стандарта "Умного города", которые будут реализованы в Гатчине, относятся разработка мобильного приложения для жителей, синхронизированного с цифровым порталом населенного пункта, также будет создано арт-пространство с интерактивными экспозициями, сеть велодорожек с велопарковками с использованием современных технологий подсветки и светового регулирования движения. В Сосновом Бору планируют организовать онлайн-трансляции заседаний органов местного самоуправления, модернизировать карту "Народный контроль" с разработкой мобильного сервиса, будет создана единая структура информирования пассажиров на остановках и планируется тестирование "Беспилотного такси".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.