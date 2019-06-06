Власти Приморья изучат опыт Кронштадта для развития острова Русский как туробъекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Приморского края намерены изучить опыт по реализации проекта туристско-рекреационного кластера в Кронштадте под Санкт-Петербургом для развития туристического потенциала острова Русский. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Олег Кожемяко, выступая на сессии по туризму в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы сейчас смотрим, как будет продвигаться проект Кронштадта. У нас есть остров Русский, и я думаю, что это будущий драйвер привлечения туристов, потому что там сосредоточены все мероприятия, интересные и для зарубежных, и для наших туристов", - сказал Кожемяко, добавив, что в этом отношении потенциал острова еще не раскрыт.

Презентация проекта "Кронштадт. Остров фортов" вошла в программу ПМЭФ-2019. Проект, среди участников которого правительство Петербурга и Министерство обороны РФ, рассчитан на реализацию в течение примерно пяти лет и предполагает возведение в Кронштадте музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также появление научных и образовательных площадок. Особое внимание будет уделено знаменитым кронштадтским фортам, ряд которых после реставрации станут доступными для жителей и гостей города. По предварительным оценкам разработчиков проекта, его реализация позволит увеличить турпоток в Кронштадт до 5 млн человек в год (по данным за 2018 год посещаемость составила 1,5 млн человек), в кластере появятся около 1 тысячи новых рабочих мест.

Электронные визы и внутренний туризм

Рассуждая об опыте региона по внедрению электронных виз, глава Приморья рассказал, что по этой схеме в регион приезжают туристы так называемого "высокого сегмента", которые останавливаются в дорогих гостиницах и посещают дорогие рестораны. Кожемяко считает, что сроки пребывания по электронной визе нужно увеличить с нынешних восьми до 14-16 дней, а также следует расширить список стран, откуда таким способом могут приехать путешественники. Вместе с тем, по его мнению, нужно "расширить число регионов, которые могут работать по этой программе, в том числе разрешить въезд и выезд через другие регионы".

Кожемяко также отметил потенциал с точки зрения повышения привлекательности Приморья для путешественников из разных регионов России. "Безусловно, мы видим во внутреннем туризме большие перспективы, в силу наших особенностей - бухты, пляжи, море, солнце", - отметил он. Вместе с тем, по его словам, препятствием в этой связи является ряд существующих инфраструктурных ограничений, в числе которых он назвал необорудованность пляжей и отсутствие дорог к ним, несмотря на популярность этих мест среди жителей Дальнего Востока.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.