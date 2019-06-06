Инвестпрограмма ФСК в 2019 году может быть увеличена почти до 130 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Инвестиционная программа Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") на 2019 году может быть увеличена до почти 130 млрд рублей с 94,4 млрд рублей после корректировки в Минэнерго. Об этом сообщил журналистам глава ФСК Андрей Муров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Инвестпрограмма на этот год, которая у нас утверждена еще в 2017 году, составляет порядка 94,4 млрд рублей. В корректировке, которая сейчас находится в Минэнерго, программа финансирования - порядка 130 млрд рублей", - сказал он.

Корректировка инвестиционной программы на 2019 году будет завершена в четвертом квартале, добавил Муров.

Объем инвестиционной программы ФСК на пять лет составляет около 609 млрд рублей.

ФСК - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.