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ПМЭФ-2019

Мутко: зарплаты строителей Восточного в разы ниже, чем на возведении объекта "Газпрома"

Вице-премьер РФ отметил, что собирается посетить строительство второй очереди космодрома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Зарплата строителей, задействованных на космодроме Восточный, в несколько раз ниже, чем у строителей объекта "Газпрома", который возводится рядом. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В проектной смете документации заработная плата строителя на космодроме в разы меньше, чем у строящегося рядом объекта "Газпрома". Здесь надо будет разобраться, посмотреть", - сказал Мутко.

По словам вице-премьера, культура строительства на этих двух объектах разная. Мутко также отметил, что собирается посетить строительство второй очереди космодрома.

В начале июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас происходит выемка грунта.

Ранее источник сообщил ТАСС, что производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный. Позднее в Роскосмосе ТАСС подтвердили эту информацию.

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияПМЭФ-2019
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