Жаров сообщил, что "Яндекс" и ФСБ нашли приемлемое решение по передаче ключей шифрования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор не получал уведомлении о неисполнении компанией "Яндекс" требований Федеральной службы безопасности (ФСБ) по предоставлению ключей шифрования информации, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ведомства Александр Жаров.

"Поскольку из ФСБ в Роскомнадзор никаких требований не поступало, это пример эффективного взаимодействия компании и государства в лице ФСБ, потому что с одной стороны, компания заявила, что ключи шифрования она предоставлять не будет, но, очевидно, в ходе диалога они нашли приемлемое решение для того, чтобы необходимую для ФСБ информацию для выявления преступников или иную значимую для государства информацию предоставить", - сказал Жаров.