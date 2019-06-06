Правительство направит около 7 млрд рублей на программу соцконтрактов в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство направит порядка 7 млрд рублей в регионы на субсидирование программы социального контракта для семей с низким доходом, в настоящее время Минтруд обсуждает возможность увеличения объема выделяемых средств. Об этом в четверг заявил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас идет бюджетный процесс. Пока министерство финансов с нами ведет диалог на эту тему [финансирования программы социального контракта]. Я думаю, что минимальный объем, который нам нужно будет с коллегами обсуждать, - это порядка 7 млрд рублей субсидии в 2020 году. Я полагаю, что мы поработаем в сторону увеличения этой суммы", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в следующем году финансовая поддержка из федерального бюджета будет оказана не всем регионам.

"Будем поддерживать те регионы, которые прошли путь полевой работы - по определению причин бедности семей. Прежде всего, это пилотные регионы. Скорее всего, мы несколько расширим их число. Попросили включить их в проект Пермский край, Республика - у них есть опыт работы в этом направлении с другими институтами. Мы исходим из того, что всё-таки регионы должны провести серьёзную предварительную работу по анализу ситуации", - добавил он.

В 2019 году стартовал пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году. Он отмечал, что эксперимент пройдёт в четыре этапа в восьми регионах страны.

Позднее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, вовлеченных в программу социальных контрактов, через пять лет вырастет до 9 млн. По её словам, правительство должно поддержать регионы с точки зрения софинансирования социальных контрактов. В 2018 году в регионах заключены 115 тыс. социальных контрактов, вовлечены порядка 320 тыс. граждан.