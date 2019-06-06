Завод по производству аммиака за 40 млрд рублей построят в Тульской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Завод по производству аммиака и карбамида за 40 млрд руб. построят в Щекино Тульской области. Как сообщается в пресс-релизе Минпромторга России, меморандум о взаимопонимании в отношении заключения СПИК подписали в рамках Петербургского международного экономического форума Минпромторг России, правительство Тульской области и компания "Щекиноазот".

В церемонии подписания трехстороннего соглашения приняли участие глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В частности, компания "Щекиноазот" планирует построить в городе Щекино в Тульской области комплекс по производству аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 700 тысяч тонн в год.

"Это крупный экспортно ориентированный проект, реализация которого направлена на увеличение не только экспортного потенциала региона, но и доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экономике страны. Мы заинтересованы в реализации данного проекта и готовы рассмотреть возможность заключения специального инвестиционного контракта с ОАО "Щекиноазот" с привлечением правительства Тульской области в установленном порядке", - цитирует пресс-служба слова Дениса Мантурова.