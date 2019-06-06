ФСК пока не видит необходимости изменять свою дивидендную политику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Менеджмент Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") пока не видит необходимости в изменении текущей дивидендной политики компании. Об этом сообщил журналистам глава ФСК Андрей Муров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Однозначно говорить о дивидендах текущего года пока рановато, надо год закончить, чтобы финансовые показатели были окончательно понятны. Но с точки зрения изменения дивидендной политики - мы пока не считаем необходимым это делать, потому что, как вы знаете, в соответствии с постановлением 1094 у нас эта политика абсолютна сбалансирована и синхронизирована с этим постановлением. Мы выплачиваем 50% от чистой прибыли по большему показателю - РСБУ либо МСФО, естественно, за вычетом тех моментов, которые предусмотрены соответствующей методикой", - сказал Муров.

Ранее глава "Россетей" Павел Ливинский заявил, что до осени планируется направить в Минэнерго новую дивидендную политику компании.

"Она (дивидендная политика - прим. ТАСС) абсолютно сбалансирована и отвечает абсолютным реалиям экономики как в государстве, так и в экономике нашей компании. На сегодня у нас такой дискуссии (изменения дивидендной политики - прим. ТАСС) нет. Если наша материнская компания будет переходить на какие-то другие исчисления, естественно, мы будем идти в ее фарватере", - добавил Муров.

Основным акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети". Совет директоров ФСК рекомендовал акционерам выплатить по итогам 2018 г. дивиденды в размере 1,6043 коп. на одну обыкновенную акцию. За 2017 г. компания заплатила финальные дивиденды в размере 1,48 коп. на акцию, а также промежуточные дивиденды в 0,1 коп. на акцию.

Опционная программа

Также Муров сообщил, что ФСК ждет решения "Россетей" по опционной программе.

"Опционная программа у нас была подготовлена, но в связи с тем, что материнская компания "Россети" готовит свою программу, готовит свой общий подход для всех "дочек", в том числе и для ФСК, естественно, мы ждем окончательного решения менеджмента и совета директоров компании "Россети", - сказал он.

"Они, может быть, возьмут какие-то наши положения. Наверное, не совсем правильно отказываться от той работы, которая была проведена нашими специалистами в частности. Но в любом случае, я думаю, что мы запустим этот процесс после окончательного решения компании "Россети", - добавил Муров.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.