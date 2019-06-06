"Амкодор" вложит в создание лесозаготовительной техники в Карелии около 14 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России, правительство Карелии и компания ООО "Амкодор" на Петербургском международном экономическом форуме подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) на изготовление лесозаготовительной техники. Общая сумма соглашения составила 13 млрд 952 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Карелии.

"Министерство промышленности и торговли России, правительство Карелии и компания ООО "Амкодор" подписали специальный инвестиционный контракт для реализации проекта "Создание и освоение промышленного производства лесозаготовительной техники в Республики Карелия". Суммарный объем привлекаемых инвестиций составит 13 млрд 952 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Контракт предполагает производство машин для лесопромышленного комплекса, а именно харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков, трелевочных машин. Для этого "Амкодор" параллельно с производством техники начнет модернизацию промышленной площадки ООО "Онежский тракторный завод" в Петрозаводске. В 2019 году на первом этапе здесь планируется организовать производство крупноузловой сборки техники с объемом инвестиций 500 млн руб. и создать 50 рабочих мест.

"Контракт дает возможность в очень короткие сроки реализовать инвестиционный проект, создать комплекс машин для лесного хозяйства РФ, но не только. Все-таки проект формирует экспортный потенциал. Где-то более 25% будет экспортироваться в разные страны мира", - сообщил журналистам председатель совета директоров ООО "Амкодор" Александр Шакутин.

По его словам, первые десять машин выпустят до сентября, всего до конца 2019 года планируется произвести техники на сумму 10 млн долларов. Это будут харвестеры и форвардеры. С выходом на полные мощности завод предполагает выпускать в год не менее 540 единиц техники. Для этого на предприятии предполагается создать 500 рабочих мест. Планируемая годовая выручка завода оценивается в 15 млрд 877 млн руб. с учетом НДС.

"В определенном смысле, мы возрождаем завод, который послужил основой самого Петрозаводска, столицы республики. Это наша история, наша идеология, по большом счету. Конечно, мы хотели бы, чтобы наши тракторы, как 30 и 40 лет назад, были узнаваемы не только в России, но и далеко за ее пределами. Мы хотим вернуться на те рынки, которые десятилетия назад были для карельских производителей весьма привычными", - прокомментировал контракт глава Карелии Артур Парфенчиков.

О компании

"Амкодор" - белорусская компания, крупнейший в СНГ производитель дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, специальной, лесной, сельскохозяйственной техники и оборудования. В ее структуре - 20 предприятий, на которых работают около 7 тыс. человек. Ежегодно предприятия компании выпускают более 5 тыс. единиц специальных машин свыше 80 моделей и модификаций.