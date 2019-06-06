Секретарь ЦК: торговые войны Китая и США выгодны Вьетнаму лишь в краткосрочной перспективе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Вьетнам в краткосрочной перспективе извлечет выгоду из торгово-экономического противостояния Китая и США, однако в будущем изменение в балансе торговли между Пекином и Вашингтоном может навредить Ханою. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Бинь в четверг на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В настоящее время напряженность между США и Китаем ведет к тому, что инвесторы выводят свои капиталы из Китая и начинают инвестировать в другие страны Юго-Восточной Азии, в том числе и во Вьетнам. Похоже, мы имеем прибыль от этого, но это только в краткосрочной перспективе, - сказал он. - Сейчас США являются крупнейшим рынком экспорта для Вьетнама, а Китай крупнейшим рынком импорта, и любые изменения баланса на этих направлениях будут очень сильно на нас влиять".

"Мы очень хотим, чтобы и США, и Китай и другие страны мира ощущали ответственность перед международным сообществом и решали вопросы экономического соперничества либерализацией торговых мер и не занимались повышением напряженности", - добавил Нгуен Ван Бинь.