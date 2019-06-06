"Газпром нефть" и Shell создадут СП для освоения месторождений в ЯНАО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Shell подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает российская компания.

"Газпром нефть" и Shell подписали юридическую документацию по сделке купли-продажи 50% доли в уставном капитале "Меретояханефтегаз" и создании на его базе совместного предприятия", - говорится в сообщении.

Закрытие сделки планируется в конце 2019 г. - начале 2020 г. после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Управление компанией будет осуществляться партнерами на паритетных началах.

"Меретояханефтегаз" владеет лицензией на Меретояхинское месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов совместного предприятия также войдут лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО.

Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр "Меретояханефтегаза", составляют около 1,1 млрд тонн нефти. "Мы видим в Shell надежного партнера, с которым "Газпром нефть" готова объединять профессиональные компетенции, финансовые и технологические ресурсы для реализации крупных проектов, - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. - В дальнейшем мы будем изучать новые возможности для реализации проектов с Shell, в том числе за пределами России".

"Газпром нефть" и Shell объединяет многолетнее взаимодействие в различных направлениях бизнеса. Одним из наиболее крупных проектов сторон является совместное предприятие в сфере добычи и разведки - "Салым Петролеум Девелопмент". Оно с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО.