Тепличные комплексы и электроподстанцию агрокомплекса "Сунжа" построят в Ингушетии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Трехстороннее инвестиционное соглашение подписала Ингушетия в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с Корпорацией развития Северного Кавказа (КРСК) и ООО "Агрокомбинат Сунжа" на 5,7 млрд рублей. На эти средства будет построена вторая очередь тепличных комплексов и электроподстанция агрокомбината, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Агрокомплекс "Сунжа" - крупнейший проект в сфере АПК республики. Строительство и открытие второй очереди тепличных комплексов позволит к 2022 году полностью обеспечить регион овощами и выйти на экспорт с конкурентоспособной продукцией высокого качества в рамках программы импортозамещения. До конца 2021 года площадь агрокомплекса составит 50 га, с которой в общей сложности планируется собирать до 50 тыс. тонн овощей в год", - передает пресс-служба слова главы региона Юнус-Бека Евкурова.

Срок эксплуатации теплиц составляет 25 лет. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию на объекте будет создано более 500 новых рабочих мест. Также запланировано и строительство электроподстанции "Тихая", подключенной к сетям федеральной сетевой компании.

"Возведение подстанции дает региону выход на оптовый рынок электроэнергии - стоимость за один киловатт снизится с 5-6 до 1,5-1,6 рубля. Подстанция будет питать как сам тепличный комплекс, так и близлежащие предприятия. Когда у нас будет доступное электричество, тогда уже мы спокойно можем говорить об экспорте. Наши овощи по вкусовым и экологическим показателям во многом превзошли продукцию наших конкурентов на российском рынке", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Агрокомбинат Сунжа" Махмуда Мальсагова.

Ранее сообщалось, что в конце мая в Ингушетии была запущена первая очередь агрокомплекса "Сунжа" по производству овощей закрытого грунта на площади 10 га. В начале мая был собран первый урожай томатов объемом более 200 кг.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.