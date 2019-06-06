Университет Иннополис и KUKA договорились о поставке роботов

ТАСС, 6 июня. Производитель систем автоматизации производственных процессов KUKA и Университет Иннополис (Республика Татарстан) договорились на ПМЭФ о поставке роботов для научно-исследовательских и образовательных задач. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи Татарстана.

"Мировой производитель промышленных роботов и систем автоматизации производственных процессов KUKA и Университет Иннополис заключили соглашение о стратегическом партнёрстве на полях Петербургского международного экономического форума. Организации планируют сотрудничество по нескольким направлениям, одним из которых является поставка роботов KUKA в Университет Иннополис для научно-исследовательских и образовательных задач", - говорится в сообщении.

Компания и вуз также планируют совместно развивать образовательные и технологические центры компетенций по робототехнике. Как сообщила в четверг журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, KUKA "имеет четыре завода общей мощностью 125 тыс. роботов, занимает второе место в мире по продаже этих роботов".

Она отметила, что партнерство "сводится к разработке, апробации и внедрению ключевых научных исследований, образовательных модулей и коммерческих проектов по тематике "робототехника и мехатроника" совместно с центром компетенций при Университете Иннополис. Еще одним направлением сотрудничества "будет прямой доступ учебного заведения республики к технологиям и роботизированным ячейкам для успешной подготовки студентов".

Университет Иннополис - российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. В нем работает 81 научно-педагогический сотрудник, учатся 602 студента из 28 стран. В июне 2018 года на базе университета в рамках Национальной технологической инициативы открылся Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.