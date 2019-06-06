Текстильный кластер появится в Люберцах

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Текстильный кластер создадут в городском округе Люберцы. Соответствующее соглашение сегодня подписали глава муниципалитета Владимир Ружицкий и президент "Союза промышленников и предпринимателей" Люберец Сергей Шатилов, сообщила в четверг пресс-служба администрации округа.

"Сегодня в округе знаменательное событие. Мы подписали соглашение о создании текстильного промышленного кластера. Это позволит создать новые рабочие места на территории Люберец, повысить конкурентоспособность производимой продукции", - процитировали в пресс-службе слова Ружицкого.

На текущий момент в состав объединения вошли восемь субъектов: крупные отраслевые предприятия округа, банк и Люберецкий техникум имени Гагарина. По словам Шатилова, подобное объединение в кластер даст толчок к еще большему развитию предприятий.

По данным пресс-службы, Ружицкий также присвоил статус индустриальных парков двум промышленным предприятиям: АО "Октекс" (п. Октябрьский) и ПАО "Малаховский экспериментальный завод" (п. Малаховка). Теперь они смогут получить льготу по уплате земельного налога в размере 50%.

Отмечается, что на сегодняшний день на территории городского округа Люберцы действуют более 16 тыс. субъектов МСП, из которых около 7,8 тыс. - индивидуальные предприниматели. Крупных и средних промышленных предприятий насчитывается более 40.