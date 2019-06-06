Объем таможенных платежей по интернет-покупкам за пять месяцев составил 109 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объем таможенных платежей по покупкам в иностранных интернет-магазинах за пять месяцев 2019 года составил 109 млн рублей. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) Владимир Булавин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает пресс-служба ведомства.

"За пять месяцев 2019 года с уплатой таможенных платежей выпущено свыше 31 тыс. международных почтовых отправлений, сумма перечислений по которым оставила 109 млн рублей", - сказал он.

"Лишь 15% отправлений приходится на товары стоимостью более €200, поэтому, как и ожидалось, снижение порога не отразилось на потребителях, которые стремятся сэкономить на покупках", - добавил Булавин.

Порог беспошлинного ввоза в Россию покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2019 года составляет €500. С 2020 года эта сумма должна снизиться до €200€€. Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза.