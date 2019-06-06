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ПМЭФ-2019

"Лукойл" рассчитывает закрыть сделку по вхождению в проект в Конго в течение 1,5-2 месяцев

Компания планирует войти в проект с долей в 25% и рассматривает возможность производства СПГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Лукойл" рассчитывает закрыть сделку по вхождению в проект Marine 12 в Конго в течение 1,5-2 месяцев. Об этом сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах ПМЭФ.

"Документы находятся в правительстве Конго. Надеемся, в течение 1,5 месяца, двух месяцев [закрыть сделку]", - сказал он.

"Лукойл" планирует войти в проект в Конго с долей в 25% и рассматривает возможность производства СПГ, сообщил ранее журналистам Алекперов. Речь идет о доле в 25% в проекте Marine 12 стоимостью около $800 млн. Алекперов уточнил, что доля приобретается у британской компании Newage.

"Лукойл" интересуется рядом зарубежных проектов, помимо участия в уже анонсированном проекте в Конго, сообщил Алекперов. "Мы сейчас много проектов смотрим. В Казахстане, в Азербайджане, в Гане, в Нигерии...", - сказал он.

Теги
РоссияАлекперов, Вагит ЮсуфовичПМЭФ-2019
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