"Севергрупп" не исключает слияния "Ленты" и "Утконоса" в будущем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Инвестиционная компания "Севергрупп" в будущем может объединить активы ретейлеров "Ленты" и "Утконоса". Об этом Алексей Мордашов заявил в интервью телеканалу Блумберг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Когда-нибудь, возможно, мы придем к такому решению", - сказал бизнесмен о возможности слияния "Ленты" и "Утконоса". "Стратегически когда-нибудь, когда созреют обстоятельства, вероятно, будет иметь смысл объединить два актива, чтобы избежать конфликта интересов", - добавил Мордашов.

В начале апреля "Севергрупп" (управляет активами бизнесмена Алексея Мордашова) подписала соглашения с Luna Inc. (принадлежит TPG Group) и ЕБРР о покупке около 41,9% ретейлера "Лента" в общей сложности за $729 млн.

В конце апреля "Севергрупп" выставила миноритариям "Ленты" оферту по цене $3,60 за глобальную депозитарную расписку (GDR) или $18 за акцию, по итогам которой "Севергрупп" получила 78,73% акций ретейлера.

До момента сделки крупнейшими акционерами "Ленты" являлись TPG Group (34,13%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,4%).

Ретейлер "Лента" - сеть гипермаркетов, основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Компания управляет 244 гипермаркетами в 88 городах России и 132 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.