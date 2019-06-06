Сбербанк и "Новотранс" рассматривают возможность совместной реализации инвестроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сбербанк и "Новотранс" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, включающем возможную совместную реализацию инвестпроектов. Об этом сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

"На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Сбербанком и холдинговой компанией "Новотранс", одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России", - говорится в сообщении.

Речь идет о возможности реализации инвестпроектов, имеющих важное значение для развития транспортной инфраструктуры России. "Кроме того, документ предусматривает расширение сотрудничества между "Новотрансом" и Сбербанком, включая разработку и внедрение современных банковских сервисов управления финансовыми ресурсами с учетом специфики деятельности холдинга", - отметили в Сбербанке.

ГК "Новотранс" основана в 2004 году, является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 28 тыс. единиц.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.