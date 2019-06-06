Представители Минобороны работают на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты российского военного ведомства работают на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), они анализируют не только представленные здесь проекты, но и тенденции социально-экономического развития страны, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Мы должны быть в курсе всех последних событий. Потому что Министерство обороны - самый большой распорядитель бюджетных средств. На нас приходится более 20% федерального бюджета. Поэтому социально-экономическое развитие нашей страны, основные экономические тенденции для нас очень актуальны", - заявила журналистам в четверг Шевцова.

По ее словам, профильные специалисты военного ведомства тщательно анализируют полученную на форуме информацию, и она будет использоваться в работе.

Замглавы ведомства также отметила, что на форуме обсуждаются проекты прикладного характера, которые важны для Минобороны.

"Подписываются конкретные соглашения, ставятся конкретные задачи. Обсуждается много проектов, которые имеют именно прикладной характер. Для военного ведомства это тоже очень важно", - подчеркнула Шевцова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.