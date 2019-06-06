Дагестан и Карелия договорились об экономическом и научном сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев и глава Карелии Артур Парфенчиков на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в сфере экономики, науки и культуры. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

"В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча главы Дагестана Владимира Васильева с руководителем Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Основной темой встречи стало подписание соглашения между правительствами республик о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили межрегиональные экономические связи и развитие торгово-экономических отношений.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.