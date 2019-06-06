Блокчейн-платформа для работы с крупными корпорациями и госорганами запущена на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Проект Vostok запустил основную сеть блокчейн-платформы для крупных корпораций и госорганов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как говорится в сообщении компании Waves, разработавшей платформу, основная сеть используется для валидации транзакций. В то же время партнеры и клиенты проекта смогут строить собственные узлы основной сети, а также закрытые подсети, позволяющие использовать все возможности блокчейн-сети Vostok, храня при этом свои данные исключительно в собственных IT-системах.

Сейчас проект Vostok сотрудничает с крупными российскими корпоративными и государственными заказчиками, среди которых Сбербанк, "Трансмашхолдинг" , ВЭБ.РФ, Ростех и Нижегородская область.

"Запуск нашей платформы на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге символичен, поскольку он, с одной стороны, является заключительным звеном создания инфраструктуры для нашей работы в России, а с другой - первым шагом для начала международной экспансии", - прокомментировал гендиректор и основатель Waves и проекта Vostok Александр Иванов.

Развитие и внедрение блокчейн-технологий в России предусмотрено в нацпроекте "Цифровая экономика". Компания Waves участвует в разработке дорожной карты по блокчейну в рамках работы по нацпроекту.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.