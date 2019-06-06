ФСК направит деньги от продажи акций "Интер РАО" на консолидацию активов, а не дивиденды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") не планирует платить специальные дивиденды от продажи акций "Интер РАО", считает правильным направить средства на консолидацию магистрантах активов. Об этом сообщил журналистам глава ФСК Андрей Муров в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Сделка, с точки зрения финансовой составляющей, будет закончена в течение 2019 года, то есть в этом году. Спецдивиденды - такой вопрос был, интересует акционеров и журналистов, пока не планируются, разговор об этом тоже не ведется. Как я говорил ранее, в первую очередь, я считаю, что эти деньги нужно направлять на консолидацию магистральных активов", - сказал он.

Муров отметил, что при согласовании правительством сделки по продаже ФСК доли в "Интер РАО" ее же структурам и ООО "ДВБ лизинг" предусматривалось, что деньги от продажи акций генерирующей компании будут направлены на консолидацию магистральных сетей.

Летом прошлого года "Интер РАО" выкупила у ФСК 7% своих акций за 24,5 млрд руб. Еще 3% купило ООО "ДВБ лизинг". В результате доля ФСК в "Интер РАО" снизилась до 8,57%. Общая сумма сделки ФСК с акциями "Интер РАО" составила 34,9 млрд руб.

Муров отметил, что ФСК не планирует продавать оставшийся пакет в "Интер РАО". "Интер РАО" наш крупнейший партнер и в международной деятельности. И мы надеемся на дальнейший рост их акций, мы пока не планируем этот пакет продавать", - сказал он.