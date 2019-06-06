ФСК и "Сибур" подписали соглашение по энергоснабжению АГХК и завода в Тобольске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") и "Сибур" в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о намерениях, направленное на обеспечение надежного энергоснабжения объектов нефтехимической компании и развитие электросетевого комплекса регионов присутствия "Сибура".

Согласно документу, стороны проработают возможность технологического присоединения объектов Амурского газохимического комплекса (АГХК) к Единой национальной электрической сети под управлением ФСК ЕЭС, а также создания новой и реконструкции существующей энергетической инфраструктуры предприятий "Сибура" в городе Тобольск.

Компании совместно рассмотрят перспективы взаимодействия при строительстве объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств, создании информационно-технологических систем и систем связи, релейной защиты и автоматики, в том числе противоаварийной автоматики, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета.