"Т Плюс" вложит около 730 млн рублей в модернизацию ТЭЦ в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. ПАО "Т Плюс" инвестирует до 2023 года 729 млн рублей в техническое перевооружение Сормовской ТЭЦ, которая является одним из главных теплоисточников в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер, сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам Никитина, модернизация ТЭЦ повысит надежность системы теплоснабжения в городе. "Жители Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода будут получать более качественную услугу", - цитирует пресс-служба главу региона.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.