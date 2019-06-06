Минстрой РФ проведет широкое обсуждение стратегий развития строительства и ЖКХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минстрой РФ намерен провести широкое экспертное обсуждение разрабатываемых стратегий по развитию сферы строительства и ЖКХ. Об этом сообщил в четверг министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на секции "Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы по поручению вице-премьера Виталия Мутко занимаемся разработкой стратегии развития строительной отрасли до 2030 года и стратегией развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. Сформулирована задача перед нами вице-премьером была таким образом: мы должны получить рабочие документы, обсужденные на максимально большом количестве площадок, с максимальным привлечением экспертного сообщества", - сказал Якушев.

По его оценке, строительный и жилищно-коммунальный комплексы являются "очень непростыми" сферами, имеющими серьезные накопленные проблемы. "Мы должны научиться привлекать инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс. И задача, поставленная председателем правительства, - подготовить программу того, как мы будем работать с теми субъектам РФ, где износ коммунального хозяйства составляет более 60%. Это серьезный вызов", - пояснил министр.

При этом Якушев добавил, что строительная отрасль является одной из основных фондообразующих отраслей экономики России. "Только работающих в отрасли строительства сегодня порядка 6 млн человек. В отрасли ЖКХ - 2 млн человек", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.