Предприятия Новокузнецка уменьшат выброс загрязняющих веществ в атмосферу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Администрация Кемеровской области подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) соглашение с Минприроды РФ, Росприроднадзором и крупными предприятиями, фиксирующее планы по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Новокузнецка, который считается одним из самых грязных российских городов. Об этом журналистам сообщил по итогам подписания документа губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы подписали соглашение со всеми крупными предприятиями - это и "Евраз", и "Ферросплавы" ("Кузнецкие ферросплавы" - прим. ТАСС), это и РУСАЛ, - которые в соответствии с этой программой ставят дополнительные системы очистки воздуха, и благодаря этой системе, они к 2024 году приведут показатели в норму. Но у нас такая проблема есть не только с промышленными предприятиями, но и с теплоэлектростанциями, они тоже с нами подписали соглашение", - сказал губернатор. Цивилев добавил, что еще одной оговоренной соглашением мерой по снижению загрязнений стал запрет проезда крупногобаритного транспорта через город.

Как сообщает пресс-служба Кемеровской области, мероприятия в рамках соглашений направлены в том числе на достижение целевых показателей федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология"; снижение совокупного объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух Новокузнецка.

"Надеюсь, что все мероприятия, несмотря на то, что они не простые, во многом дорогостоящие для бизнеса, будут реализованы, и мы по итогам 2024 года получим очищенный воздух на 20% и выполним указ президента Российской Федерации", - сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Мероприятия в рамках соглашения

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, градообразующее предприятие Новокузнецка "Евраз ЗСМК" в рамках соглашений планирует провести модернизацию электрофильтров за котлами № 7, 8,10 Западно-Сибирской ТЭЦ к четвертому кварталу 2020 года (инвестиции - 465 млн рублей), а также внедрить технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре до четвертого квартала 2022 года (инвестиции - 607,4 млн рублей).

Кроме того, компанией запланировано строительство серогазоочистки за агломашинами № 1, 2, 3 до четвертого квартала 2024 года (инвестиции - более 1,8 млрд рублей).

Согласно подписанным документам, "Сибирская генерирующая компания" обязуется в срок до четвертого квартала 2024 года отремонтировать золоулавливающие установки на всех котлоагрегатах (инвестиции составят 9,8 млн рублей), а также отремонтировать установки пылеприготовления (инвестиции - более 111 млн рублей).

Еще одно крупное предприятие, работающее в Новокузнецке - "Кузнецкие ферросплавы" - обязуется осуществить перевод 4-х закрытых печей в открытые со строительством блока газоочисток сухого типа в период до 4 квартала 2023 года (инвестиции - 3 млрд рублей).

В рамках подписанных соглашений правительство Кемеровской области будет осуществлять мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Новокузнецке, разрабатывать предложения по корректировке мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ. Росприроднадзор будет осуществлять сбор информации о реализации всех договоренностей и предоставлять его в Минприроды РФ.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.