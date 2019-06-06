Международные резервы России за неделю выросли до $495,2 млрд

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Международные резервы России на 31 мая 2019 года составили $495,2 млрд, что на $3 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 0,6% "в результате совокупного положительного влияния факторов, наиболее значимыми из которых были покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и поступления от кредитных организаций - резидентов по операциям "валютный своп".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень, установленный ЦБ РФ для объема международных резервов России, составляет $500 млрд.