{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международные резервы России за неделю выросли до $495,2 млрд

В Банке России сообщили, что резервы увеличились на 0,6%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Международные резервы России на 31 мая 2019 года составили $495,2 млрд, что на $3 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 0,6% "в результате совокупного положительного влияния факторов, наиболее значимыми из которых были покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и поступления от кредитных организаций - резидентов по операциям "валютный своп".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень, установленный ЦБ РФ для объема международных резервов России, составляет $500 млрд.

Теги
Россия
ПМЭФ-2019
КБР показала лучшую динамику повышения уровня расчетов за газ на Северном Кавказе
Уровень газификации Кабардино-Балкарии превышает 90%
Читать полностью