Власти Адыгеи связывают инвестиционную привлекательность региона с развитием энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи связывают дальнейшее инвестиционное развитие региона с реконструкцией и развитием энергетической инфраструктуры, сообщил в четверг глава республики Мурат Кумпилов на встрече с председателем правления ПАО "Россети" Павлом Ливинским в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Во многом от реконструкции и развития энергетической инфраструктуры региона зависит рост экономики, привлечение инвестиций и благополучие жителей республики", - сказал глава региона.

Он отметил, что снижение энергодефицита в республике будет способствовать реализации национальных проектов, а также позволит активнее привлекать инвестиции, заниматься жилищным строительством и возводить социальные объекты. "Развитие региона сегодня опережает темпы развития энергосистемы Адыгеи, уже сегодня большинство подстанций работают на пределе своих возможностей и для снижения энегодефицита нам крайне важно увеличивать энергомощности", - заметил глава республики.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы Адыгеи, в рамках форума Кумпилов и Ливинский достигли конкретных договоренностей по развитию электросетевого комплекса республики и подписали три соглашения, направленных на повышение качества услуг по электроснабжению промышленных и бытовых потребителей. В частности, стороны договорились о реализации мер, позволяющих исключить коммерческие потери при передаче электроэнергии, минимизировать аварийность в сетевом комплексе, повысить доступность инфраструктуры. Подобный эффект, как отмечает пресс-служба, может быть достигнут за счет инвестиций 5 млрд рублей в строительство высоковольтных объектов и проведения широкомасштабных учений энергетиков юга России.

"В частности, взаимодействие "Россетей" и регионального кабмина касаются вопросов расширения энергетической инфраструктуры, реконструкции девяти подстанций - в Майкопе, Адыгейске, Майкопском и Тахтамукайском районах", - заметил собеседник агентства. Отдельное внимание планируют уделить горной части республики, где для развития туризма предусматривается завершение строительства ряда энергообъектов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.