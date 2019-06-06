РВК и компания Enel начали отбор стартапов в области энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и международная энергетическая компания Enel запускают совместный конкурс технологических стартапов в области энергетики на платформе корпоративного акселератора РВК GenerationS. Соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали генеральный директор РВК Александр Повалко и генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья, сообщила в четверг пресс-служба РВК.

"Группа Enel, один из крупнейших мировых операторов на электроэнергетическом и газовом рынках, начинает отбор технологических проектов на базе GenerationS, корпоративного акселератора от РВК. Лучшие стартапы смогут реализовать оплачиваемые пилотные проекты с группой Enel и получат возможность выхода на рынки 34 стран", - говорится в сообщении.

Согласно условиям конкурса, к отбору допускаются разработчики решений на стадии прототипа и более поздних этапов создания продукта в таких технологических областях, как роботизированные решения для гидроэнергетики, искусственный интеллект для систем хранения электроэнергии, ветро- и солнечная энергетика, решения по переработке и вторичному использованию отходов и системам водоочистки, VR-технологии для задач ассистирования при эксплуатации и ремонте оборудования и другие. В конкурсе представлены около 14 направлений.

"Компания Enel заинтересована в проектах, способных предложить конкурентоспособные решения мирового уровня. Выбор GenerationS в качестве российского партнера подтверждает профессионализм команды акселератора, успешно реализовавшей уже около тридцати проектов в интересах корпоративных заказчиков", - считает Повалко, чьи слова приводятся в сообщении.

Тридцать перспективных разработок, которые будут отобраны экспертами Enel и GenerationS, смогут претендовать на финансирование и помощь в развитии проектов с привлечением производственных мощностей партнера конкурса. Заявку для участия в отборе можно подать до 10 сентября.

Организаторы конкурса

GenerationS - федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации, организованная РВК в 2013 году. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает более 15 тысяч стартапов из 30 стран, 400 корпоративных и экосистемных партнеров. В 2018 году GenerationS стал первым российским акселератором, получившим одобрение глобальной сети Global Accelerator Network (GAN).

Enel - международная энергетическая компания, один из ведущих мировых участников энергетического и газового рынков, а также рынка возобновляемых источников энергии. Компания имеет представительства более чем в 30 странах на пяти континентах. В России Enel владеет 56,4% ПАО "Энел Россия", энергогенерирующей компании, и 49,5% ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ", энергосбытовой компании. Производственными филиалами ПАО "Энел Россия" являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС, а также два строящихся ветропарка.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.