Новый терминал по перевалке удобрений и глинозема построят в Мурманской области

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Фосагро" построит на берегу Кольского залива под Мурманском новый терминал по перевалке удобрений и глинозема. Соответствующее соглашение было подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в своем аккаунте в Facebook врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Подписано знаковое для нашей области соглашение по проекту Мурманского транспортного узла - "Фосагро" как заказчик и "Инфотек Балтика" как исполнитель приступают к строительству нового терминала на западном берегу Кольского залива", - сообщил Чибис.

Строительство планируется на западном берегу Кольского залива, который сейчас активно осваивается и развивается. По словам Чибиса, новый терминал позволит увеличить мощности порта Мурманск и одновременно улучшить экологическую обстановку в городе, так как перевалка будет вестись на противоположном от города берегу.

По данным областного правительства, морской специализированный терминал навалочных грузов будет переваливать до 4 млн т минеральных удобрений. Как планируется, к работе будут привлечены региональные производственные и инжиниринговые организации и местные специалисты. Проектирование терминала планируется начать летом 2019 года, ввод в эксплуатацию - в 1 квартале 2023 года. Объем поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды оценивается в сумму около 500 млн рублей в год.

Компания "Инфотек Балтика" уже имеет опыт успешной реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области. В настоящее время терминал "РПК Норд", построенный в 2016 году, является крупнейшим в Мурманске нефтяным терминалом, который обслуживает грузопотоки "Газпром нефти".

Через порт Мурманск осуществляется перевалка удобрений производства Кировского филиала АО "Апатит" (входит в "Фосагро"). Это крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья - апатитового концентрата. Также Кировский филиал "Апатита" - единственный в России производитель нефелинового концентрата.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.