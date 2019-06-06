Правительство одобрило проект соглашения о безвизовом режиме с Мальдивами

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"<...> одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с мальдивской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики", - говорится в распоряжении.

Премьер-министр поручил МИД РФ по достижении договоренности с мальдивской стороной подписать указанное соглашение от имени правительства.