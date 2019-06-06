Почта Банк и платежная система "Мир" договорились о выпуске кобрендовых карт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Почта банк и платежная система "Мир" договорились о совместной разработке новых банковских карт, в том числе кобрендовых, а также сервисов на базе smart-аналитики платежной системы. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Для Почта банка платежная система "Мир" является стратегическим партнером. Всего за два года сотрудничества банк выдал клиентам 6,5 млн карт "Мир", при этом в 2018 году их было выпущено в три раза больше, чем годом ранее. Мы ожидаем, что до конца года число карт вырастет почти до 9 млн шт.", - отметил на церемонии подписания президент-председатель правления Почта банка Дмитрий Руденко.

На базе платежной системы "Мир" выпускаются карты к флагманскому продукту Почта банка - сберегательному счету, а также карты "Пятерочка".

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.