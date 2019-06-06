Калви 30 мая направил обращение в СК с просьбой отпустить его на ПМЭФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в мошенничестве и находящийся под домашним арестом основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви 30 мая направил обращение в Следственный комитет с просьбой отпустить его на Петербургский международный экономический форум, сообщил ТАСС представитель бизнесмена.

"Калви 30 мая направил соответствующее обращение в Следственный комитет", - отметил он.

Ранее сообщалось о желании Калви принять участие в ПМЭФ.

Майкл Калви, основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok, был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд столицы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест.