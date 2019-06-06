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ПМЭФ-2019

"Белевскую пастилу" будут экспортировать в Китай

РЭЦ начал работать с компанией с начала года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский производитель пастилы "Белевская пастила" подписал соглашение с китайским дистрибьютором на $100 млн. Об этом сообщил журналистам глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в ходе пресс-конференции на ПМЭФ.

По его словам, РЭЦ начал работать с компанией с начала года. "У нас был хороший старт: наши консультанты подсказали, как правильно упаковать товар, перекрасить упаковку, запустить промоакции. В результате за два тестовых дня, получив 1200 индивидуальных продаж на китайской площадке, товар был признан успешным", - отметил Слепнев.

Слепнев отметил, что "прослеживается интерес к электронным каналам торговли". "Сегодня было подписано соглашение между китайским дистрибьютором и компанией "Белевская пастила" на $100 млн", - сказал он.

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