"Белевскую пастилу" будут экспортировать в Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский производитель пастилы "Белевская пастила" подписал соглашение с китайским дистрибьютором на $100 млн. Об этом сообщил журналистам глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в ходе пресс-конференции на ПМЭФ.

По его словам, РЭЦ начал работать с компанией с начала года. "У нас был хороший старт: наши консультанты подсказали, как правильно упаковать товар, перекрасить упаковку, запустить промоакции. В результате за два тестовых дня, получив 1200 индивидуальных продаж на китайской площадке, товар был признан успешным", - отметил Слепнев.

Слепнев отметил, что "прослеживается интерес к электронным каналам торговли". "Сегодня было подписано соглашение между китайским дистрибьютором и компанией "Белевская пастила" на $100 млн", - сказал он.