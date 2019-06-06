Силуанов: страны ЕАЭС ставят свои интересы выше союзных, что тормозит интеграцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Процесс взаимной интеграции стран Евразийского экономического союза тормозит тот факт, что страны ставят свои национальные интересы на порядок выше союзных. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ-2019.

"Замедляет процесс интеграции то, что страны-участники сообща ставят свои национальные интересы на порядок выше, чем интересы союза. Коли мы вошли в интеграцию, мы должны учитывать интересы нашего союза, надо где-то уступать и идти друг другу навстречу", - сказал первый вице-премьер РФ.

По его словам, вопрос интеграции стран ЕАЭС - это вопрос более свободного движения капитала, рабочей силы, товаров, услуг. "Вопрос глобальный у нашего союза заключается в том, чтобы мы все эти составляющие дальше расширяли. Зона свободной торговли - надо дальше продвигать, чтобы все страны - участники союза имели возможность дальше продвигать свои товары, рабочую силу, получать капитал и так далее", - сказал первый вице-премьер РФ.

Силуанов обозначил актуальную повестку ЕАЭС, которая заключается том, чтобы бизнес стран союза мог работать в юрисдикциях ЕАЭС в одинаковых условиях. "Чтобы не было проблем, границ в ведении бизнеса. Сегодня у нас еще зачаточное состояние - отсутствует единая электронная цифровая подпись, единые транспортные накладные", - добавил он.

Первый вице-премьер РФ напомнил, что декларировалось создание в союзе единых энергетического и финансового рынков. "Там сроки достаточно отдаленные, но вопрос, как мы идем, как мы будем достигать. Надо уже сейчас обсуждать и уже двигаться, так как пока у нас в планах это есть, а движения нет", - сказал Силуанов. Он подчеркнул, что без создания единых рынков союз не сможет получить преимущества на глобальном рынке.