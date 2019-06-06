Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I квартале 2019 года выросла на 12%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в январе - марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% и достигла 5,7 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Капитал банка за отчетный период вырос на 2%, до 116 млрд рублей.

Регулярная прибыль банка (чистая прибыль без учета влияния неповторяющихся доходов и расходов, а также инвестиций в проект "Халва") возросла на 36%, до 5,9 млрд рублей. Чистый процентный доход увеличился на 53% по сравнению с предыдущим годом и составил 13,3 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 5,5%.

Стоимость риска (CoR) значительно снизилась и составила 0,7% против 1,9% годом ранее. Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 0,2% и составил 543 млрд рублей. (541 млрд рублей. на конец 2018 года). Доля неработающих кредитов с просрочкой 90 дней и более в кредитном портфеле увеличилась с 1,8% на конец 2018 года до 1,9%.

Объем средств на счетах клиентов вырос на 8% и достиг 647 млрд руб. (на конец 2018 года - 599 млрд рублей). Коэффициент достаточности капитала по нормативу H1.0 ЦБ РФ на конец первого квартала 2019 года составлял 12%.

Совкомбанк - российский универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме. В банке трудятся 16 тыс. сотрудников в 2 648 отделениях и мини-офисах, расположенных в 1051 населенном пункте России.