Псковская область по соглашению с Philips будет напрямую закупать у нее медоборудование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания Philips, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков медицинского оборудования, будет поставлять медтехнику для учреждений Псковской области без посредников. Это позволит увеличить доступность медуслуг для жителей, сообщил в четверг журналистам губернатор Михаил Ведерников по итогам подписания соглашения с компанией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По данным пресс-службы администрации области, соглашение о сотрудничестве в сфере развития медицины в регионе подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов. Церемония подписания прошла в присутствии главного исполнительного директора, председателя совета правления и исполнительного комитета Royal Philips Electronics Франса Ван Хаутена. По оценке властей, это партнерство должно повысить эффективность и качество услуг системы здравоохранения региона.

"Компания Philips - один из крупнейших поставщиков медицинского оборудования на российский рынок. Это оборудование представлено в Псковской области, но в основном раньше работали через достаточно долгую и не всегда понятную и прозрачную сетку посредников. Сегодняшнее соглашение позволяет выстраивать отношения напрямую", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что сотрудничество не будет ограничиваться "только поставкой оборудования". "Мы сегодня поговорили о том, как сделать более доступной медицинскую помощь и, самое главное, предварительный осмотр по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям, потому что, к сожалению, люди очень поздно обращаются, в том числе поэтому в регионе высокая смертность. У коллег есть очень хорошие наработки, они их тестировали в других регионах, и мы обязательно выберем несколько площадок для того, чтобы отработать [технологию] у нас в регионе и системно внедрять", - добавил губернатор по итогам подписания соглашения.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.