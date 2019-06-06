Первый на Юге России дата-центр будет открыт в Ингушетии до конца 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Делегация Ингушетии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение с ООО "Русалэнерго", которое предполагает реализацию инвестпроекта "Цифровизация экономики и энергетики Республики Ингушетия" и создание первого на Юге страны дата-центра до конца 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Ингушетия и ООО "Русалэнерго" заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта "Цифровизация экономики и энергетики Республики Ингушетия", который предусматривает создание в регионе первого на Юге России дата-центра - современного цифрового хранилища информации. Стоимость проекта, который предполагается запустить в 2024 году, составляет 350 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Предполагается, что дата-центр, который будет способствовать цифровизации всех экономических и энергетических процессов в регионе, планируется построить в Назрановском районе республики.

"Это будет целый комплекс для хранения серверов и оборудования, где будут обеспечены условия для его непрерывной и бесперебойной работы", - передает пресс-служба слова главы региона Юнус-Бека Евкурова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.