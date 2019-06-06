"Росгеология" и "Зарубежнефть" заключили соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский многопрофильный геологический холдинг "Росгеология" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Зарубежнефть". Как сообщается в пресс-релизе холдинга, документ подписали глава "Росгеологии" Сергей Горьков и генеральный директор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов на площадке Петербургского международного экономического форума.

Стороны намерены расширять взаимодействие в области геологоразведки, развития персонала, технологий, законодательной сфере. Будет создана специальная рабочая группа для проработки детальных программ реализации направлений сотрудничества.

"Международная деятельность является важной составляющей работы холдинга. Мы видим для себя феноменальный потенциал роста за счет расширения присутствия на зарубежных рынках. В качестве перспективы мы рассматриваем возможности по активизации участия в мировых рынках морских сейсморазведочных работ и сухопутного геофизического сервиса. Сотрудничество с "Зарубежнефтью" во многом должно способствовать развитию этой деятельности во благо интересов нашей страны", - цитирует пресс-служба слова Сергея Горькова.

"Росгеология" осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе. 100% капитала "Росгеологии" находится в собственности государства.

"Зарубежнефть" - российская нефтегазовая компания, в числе проектов которой - работа на шельфе Вьетнама в рамках совместного предприятия "Вьетсовпетро", разработка месторождений в Ненецком автономном округе в рамках совместной компании "Русьвьетпетро" и СРП по Харьягинскому месторождению, применение технологий при разработке месторождений на Кубе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.